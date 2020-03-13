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Распределение гуманитарной помощи

Узбекистан направит в Иран гуманитарную помощь

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (209)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13660343/Uzbekistan-napravit-v-Iran-gumanitarnuyu-pomosch.html

Для передачи данного груза будет направлена узбекская делегация во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Узбекистан направит в Иран гуманитарную помощь из средств защиты и медикаментов в связи с распространением коронавируса, сообщает Министерство юстиции.

"В состав груза будут включены одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные комбинезоны, специальная медицинская форма, медицинские маски, медицинская марля, спирт, гигиенический дезинфицирующий гель и противовирусные таблетки "Рутан", - говорится в сообщении.

Для передачи данного груза будет направлена узбекская делегация во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

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Напомним, что Узбекистан по указанию Шавката Мирзиёева еще в начале февраля отправил две партии гуманитарного груза со средствами индивидуальной защиты в Китай в связи с распространением коронавируса. 

Иран стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 7,1 тысячи случаев заболевания и более 200 летальных исходов.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (209)
Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Иран, Иран, Узбекистан, Узбекистан



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