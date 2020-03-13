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МИД рекомендовал узбекистанцам не ездить в Таиланд из-за коронавируса

© Sputnik / Павел Львов
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13662965/MID-rekomendoval-uzbekistantsam-ne-ezdit-v-Tailand-iz-za-koronavirusa.html

Ранее внешнеполитическое ведомство Таиланда официально проинформировало Генконсульство Узбекистана в Бангкоке об отмене режима оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам республики с 13 марта по 30 сентября.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Таиланд из-за распространения там нового типа коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, МИД Таиланда официально проинформировал Генконсульство РУз в Бангкоке об отмене режима оформления въездных виз по прибытии в страну (Visa on Arrival) гражданам Узбекистана с 13 марта по 30 сентября. В этот период узбекистанцам рекомендуется оформлять въездные визы в Таиланд в почетном консульстве этой страны в Ташкенте или в консульском отделе одной из дипмиссий королевства за рубежом.

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"В связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории Таиланда и соседних государств и в целях предупреждения его завоза в нашу страну МИД рекомендует гражданам Узбекистана временно воздержаться от поездок в Королевство Таиланд без крайней надобности", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале узбекистанского МИД.

В Генконсульстве в Бангкоке создана рабочая группа, которая в круглосуточном режиме будет поддерживать контакты с соотечественниками. Также в мессенджере Telegram создана группа для оперативного обмена информацией.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (214)
Теги:
МИД Узбекистана, Туризм, Узбекистанцы, Узбекистан, Таиланд, коронавирус



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