Узбекистан займется развитием водоснабжения на средства Всемирного банка

Проект охватит более 500 тысяч человек в трех регионах страны - в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на $239 млн на развитие системы водоснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ВБ в республике.

По данным финансового учреждения, проект охватит более 500 тысяч человек в трех регионах страны - в Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

Ожидается, что также правительство Швейцарии в рамках проекта предоставит правительству Узбекистана грант на $7,8 млн, добавили в представительстве ВБ.

А три недели назад власти Ташкента пообещали в 2020 году обеспечить питьевой водой всех горожан. В столице планируется проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов, а также увеличить мощности водоочистных сооружений "Боз Су" и "Салар".

В конце 2019 года сообщалось, что в республике будет внедрена единая система учета всех объектов питьевого водоснабжения и канализации.

Ее планируется реализовать до конца 2020 года.