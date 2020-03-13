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Женские ноги

"Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера": чем чреваты визиты к "ночным бабочкам"

© CC0 / Unsplash / Norbert Kundrak
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13669219/Ulybnites-vas-snimaet-skrytaya-kamera-chem-chrevaty-vizity-k-nochnym-babochkam.html

За минувшие сутки в Ташкенте было выявлено несколько борделей, работавших под видом массажных салонов. В ГУВД рассказали подробности.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Во многих "спа-салонах" и "массажных салонах", посетителям которых незаконно оказывали интимные услуги, велась съемка скрытой камерой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел (ГУВД) Ташкента.

Женщины в метро
© CC0 / pixabay
В Ташкенте раскрыли "массажный" салон с "ночными бабочками"
Камеры были установлены в комнатах для уединения "клиентов" и "массажисток".

"При этом многие "массажистки" и даже управляющие признавались, что не были в курсе того, что в помещениях установлены скрытые камеры видеонаблюдения. Остается только предполагать, для чего велась съемка: с целью ли шантажа, выставлялись ли записи где-нибудь в интернете. Многие из тех, кого персонал называл в качестве владельца клуба, массажного салона, предпочли не встречаться с сотрудниками правоохранительных органов и скрываются от беседы", — рассказали в ГУВД Ташкента.

Ранее в ведомстве сообщили, что сотрудники правоохранительных органов разоблачили салон красоты, в котором, помимо услуг косметологии и обычного массажа, посетителям-мужчинам оказывались и услуги интимного характера.

Теги:
секс, безопасность, ГУВД Ташкента, Ташкент, проституция



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