ГУВД отреагировало на призывы к митингу против повышения цен UzAuto Motors

Несанкционированные митинги являются противозаконными, сообщают правоохранители. Нарушителям закона грозит или крупный штраф, или административный арест.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В ГУВД прокомментировали призывы пользователей в соцсетях провести митинг против повышения цен UzAuto Motors.

После того, как компания UzAuto Motors резко подняла цены на "бюджетные" автомобили, узбекские водители буквально вышли из себя.

Не куплю машину у GM: узбекистанцы устроили флешмоб против повышения цен >>

Люди организовали флешмоб против роста цен на авто, запустив хештег - #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM).

Некоторые пользователи начали выражать свое недовольство, призывая граждан выйти на митинги.

В ГУВД напомнили, что несанкционированные митинги являются незаконными.

"Дорогие соотечественники! Мы просим вас не поддаваться на провокационные призывы и действовать только в рамках закона", - отметили в ГУВД.

Правоохранители напомнили, что, согласно статье 201 Кодекса об административной ответственности РУз, нарушителям грозит штраф в размере от 60 до 80 базовых расчетных величин (от 14 316 600 до 19 088 800 сумов) или же административный арест до 15 суток.

На данный момент ведется поиск лиц, призывавших к проведению митингов.