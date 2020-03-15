Узбекистан закрывает границы — страна переходит на режим карантина

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане с 16 марта полностью закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. Железнодорожным рейсам предоставят три дня на возвращение обратно.

Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного штаба при кабмине для предотвращения проникновения коронавируса.

Гражданам временно запрещается покидать страну, а иностранцам — посещать ее.

Узбекистанцев, которые находятся за границей, экстренно вернут домой специальными и чартерными рейсами.

По возвращении они должны будут провести 14 дней в карантине.

После того, как в Узбекистане выявили первый случай заражения вирусом COVID-19, власти перешли к радикальным мерам, которые позволят остановить распространение инфекции на территории страны.

В частности, с понедельника закроются все вузы, школы и детские сады.

Ранее Узбекистан из-за распространения коронавируса в феврале-марте уже приостановил авиасообщение с Францией, Испанией, Великобританией, Ираном, Японией, Афганистаном и Италией.

Также было ограничено количество рейсов с Южной Кореей.

Между тем власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.