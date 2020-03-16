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Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы в США

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13683901/Uzbekistan-Airways-priostanavlivaet-regulyarnye-reysy-v-SShA.html

В связи с обострением ситуации вокруг распространения коронавируса в США и объявлением чрезвычайного положения в стране гражданам Узбекистана также рекомендуем воздержаться от поездок в США без острой необходимости.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 марта 2020 года приостанавливает регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент, сообщает МИД Узбекистана.

Посольство рекомендует гражданам, запланировавшим поездки из США в Узбекистан в указанный период, перенести их на более поздние сроки и перебронировать авиабилеты.

"При сдаче авиабилетов авиакомпанией Uzbekistan Airways не будут взыскиваться штрафы за перебронирование и возврат авиабилетов в период отмены рейсов. При этом граждане Узбекистана после возвращения на родину будут подвержены 14-дневному карантину", - говорится в информации.

В связи с обострением ситуации вокруг распространения коронавируса в США и объявлением чрезвычайного положения в стране гражданам Узбекистана также рекомендуем воздержаться от поездок в США без острой необходимости.

В целях предотвращения распространения коронавируса среди посетителей посольством Узбекистана в Вашингтоне и Генеральным консульством в Нью-Йорке прием и рассмотрение консульско-правовых документов осуществляются в удаленном режиме (без личного обращения), а также путем отправления корреспонденции по почтовой службе, за исключением документов, требующих личного присутствия заявителей (информация о порядке оформления документов размещена на веб-сайтах посольства uzbekistan.org и Генерального консульства www.uzbekconsulny.org).

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В этой связи и в целях установления и поддержания регулярных контактов с диаспоральными организациями и соотечественниками при посольстве и Генеральном консульстве в Нью-Йорке открыты горячие линии, которые функционируют в круглосуточном режиме.

По состоянию на 15 марта 2020 года, в странах пребывания и аккредитации не зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди граждан Узбекистана.

Напомним, число зараженных коронавирусом в республике выросло до шести человек. 

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Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (19)
Теги:
Карантин, коронавирус, Канада, США, США, Узбекистан, Узбекистан



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