"ЮТэйр" приостанавливает рейсы в Узбекистан из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) приостанавливает полеты из РФ в Узбекистан и обратно из-за коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

"ЮТэйр" приостанавливает полеты в/из Бухары, Самарканда, Ферганы с 16 марта по 15 апреля и в/из Ташкента с 20 марта по 15 апреля", - говорится в информации.

Перевозчик выполнит запланированные рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы, которые хотят улететь рейсами из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта, могут обратиться в контакт-центр компании и обменять билеты.

Пассажирам, которые хотят оформить возврат, авиакомпания вернет полную стоимость билетов без удержаний.

Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы в США >>

Сегодня также стало известно, что авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 марта 2020 года приостанавливает регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.

В связи с обострением ситуации вокруг распространения коронавируса в США и объявлением чрезвычайного положения в стране гражданам Узбекистана также рекомендуем воздержаться от поездок в США без острой необходимости.

Также авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает 14 рейсов в Узбекистан.

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Узбекистан >>

Более того, с 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.