Россияне отправятся из Узбекистана в РФ спецбортом

В МИД республки заработала горячая линия оперативного штаба. Она предназначена для связи и рассмотрения возникающих вопросов, вызванных решением Специальной республиканской комиссии по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в республике.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Консульский отдел посольства России в Узбекистане сообщает о временной приостановке приема посетителей с 16 марта с. г. в связи с решением властей республики ввести карантин для профилактики нераспространения коронавируса и закрытии границы с целью обеспечения безопасности граждан.

Экстренные обращения по консульской тематике можно направить на электронную почту консульского отдела consul.tashkent@mid.ru (в теме письма необходимо указать "Специальный вопрос").

В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждане России могут связаться с сотрудниками посольства по телефону +998 90 904 5995.

В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Подробности по ссылке: https://uzbekistan.mid.ru/ru/press-centre/news/ob_organizatsii_evakuatsii_grazhdan_rossii_iz_uzbekistana/

Также в рамках профилактики нераспространения коронавируса просим всех граждан соблюдать правила гигиены и карантинный режим, установленный властями Узбекистана.

Дополнительная информация будет публиковаться на интернет-ресурсах посольства.

Между тем в МИД республики сообщили о работе горячей линии оперативного штаба МИД Узбекистана.

16 марта 2020 года создана специальная группа при оперативном штабе Министерства иностранных дел Республики Узбекистан для связи и рассмотрения возникающих вопросов, вызванных решением Специальной республиканской комиссии по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в стране.

В настоящее время все телефоны работают в штатном режиме: call-center – 11-64 (многоканальный), +998-71-233-28-28, +998-97-136-51-51 (мобильный).

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При этом необходимо отметить, что в связи со значительным количеством звонков возможны технические сбои, которые оперативно устраняются специалистами.

С оперативным штабом также можно связаться через электронную почту МИД: info@mfa.uz.