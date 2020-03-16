21:59 16 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Срочно:

Число заболевших растет: выявлено еще два случая коронавируса

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
1433 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13688829/Chislo-zabolevshikh-rastet-vyyavleno-esche-dva-sluchaya-koronavirusa.html

Теперь количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным вирусом составляет 8 человек. С утра эта цифра равнялась шести.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Положительный тест сдала еще одна родственница первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

10 изменений, которые произойдут в Узбекистане в связи с карантином >>

Железнодорожный узел
© Sputnik / Виталий Аньков
Карантин не скажется на потоке товаров и грузов — Таможенный комитет

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

 

Теги:
Лондон, Узбекистан, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться