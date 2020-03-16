Число заболевших растет: выявлено еще два случая коронавируса

Теперь количество зарегистрированных случаев инфицирования опасным вирусом составляет 8 человек. С утра эта цифра равнялась шести.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Положительный тест сдала еще одна родственница первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Напомним, вчера в Узбекистане выявили первый случай заболевания коронавирусом. Анализы были взяты у гражданки республики, недавно вернувшейся из Франции, и показали положительный результат.

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Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.