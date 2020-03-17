11:32 17 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Узбекские авиалинии получили пятый Boeing 787-8 Dreamliner

Спецрейс с россиянами на борту отправлен из Ташкента в Москву

НАК
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13691792/Spetsreys-s-rossiyanami-na-bortu-otpravlen-iz-Tashkenta-v-Moskvu.html

На борту которого 252 человека, из них: 248 - граждане России, четверо - граждане иностранных государств с российским видом на жительство.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сегодня рано утром из Ташкента в Москву был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", сообщает Посольство РФ в  Узбекистане.

"В 10.00 17 марта из Ташкента во Внуково был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", на борту которого 252 человека, из них: 248 - граждане России, четверо - граждане иностранных государств с российским видом на жительство", - говорится в сообщении.

Напомним, среди людей, которые прибыли в начале марта из Сеула в Ташкент и были отправлены на карантин - 20 граждан РФ. Транзитные пассажиры временно изолированы в карантинном помещении.

Ранее в России приняли решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусом.

Россияне отправятся из Узбекистана в РФ спецбортом >>

До этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Теги:
Карантин, коронавирус, авиакомпания, авиаперелет, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться