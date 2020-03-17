Спецрейс с россиянами на борту отправлен из Ташкента в Москву

На борту которого 252 человека, из них: 248 - граждане России, четверо - граждане иностранных государств с российским видом на жительство.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Сегодня рано утром из Ташкента в Москву был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", сообщает Посольство РФ в Узбекистане.

"В 10.00 17 марта из Ташкента во Внуково был отправлен первый спецрейс "Узбекских авиалиний", на борту которого 252 человека, из них: 248 - граждане России, четверо - граждане иностранных государств с российским видом на жительство", - говорится в сообщении.

Напомним, среди людей, которые прибыли в начале марта из Сеула в Ташкент и были отправлены на карантин - 20 граждан РФ. Транзитные пассажиры временно изолированы в карантинном помещении.

Ранее в России приняли решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусом.

Россияне отправятся из Узбекистана в РФ спецбортом >>

До этого было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.