Никакой паники: в узбекских соцсетях появляется все больше ложных сообщений

Распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66 млн 900 тысяч сумов до 89 млн 200 тысяч сумов или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В социальных сетях Узбекистана в связи с коронавирусом появляется все больше ложной информации. Правоохранительные органы предупреждают, что существует уголовная ответственность за распространение паники.

В частности, по всей республике прошли сообщения о том, что если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, то родителей накажут штрафом.

Также многие пишут о том, что сегодня в 23.00 и до 5.00 вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находиться нельзя.

"Это сообщения ложные и не соответствуют действительности", - говорится в официальной публикации.

Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн 600 тысяч сумов до 89 млн 200 тысяч сумов или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

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Распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66 млн 900 тысяч сумов до 89 млн 200 тысяч сумов или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до десяти человек.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

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Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.