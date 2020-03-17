МИД опроверг сообщения о выселении узбекских студентов из общежитий вузов РФ

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало сообщения о выселении соотечественников — студентов высших учебных заведений РФ из общежитий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Информация появилась 16 марта в некоторых СМИ и соцсетях.
"Согласно имеющимся в распоряжении посольства Узбекистана в России сведениям, официальными властями Российской Федерации не принимались какие-либо меры в отношении узбекских студентов, получающих образование в российских вузах, с целью ограничения их проживания и/или пребывания на территории страны. Ректораты учебных заведений не получали от Министерства науки и высшего образования РФ никаких рекомендаций или поручений, предусматривающих выселение иностранных студентов из Узбекистана из общежитий", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.
Дипломаты призвали соотечественников не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации российских властей по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, а также не покидать места проживания и продолжать свое обучение в формате, определенном руководством вузов.
Эти ограничения не будут применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Гражданам Узбекистана рекомендовали учесть данное решение правительства РФ.