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МИД опроверг сообщения о выселении узбекских студентов из общежитий вузов РФ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13695255/MID-oproverg-soobscheniya-o-vyselenii-uzbekskikh-studentov-iz-obschezhitiy-vuzov-RF.html

В понедельник в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что из общежитий российских вузов якобы выселяют студентов — граждан Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало сообщения о выселении соотечественников — студентов высших учебных заведений РФ из общежитий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Информация появилась 16 марта в некоторых СМИ и соцсетях.

"Согласно имеющимся в распоряжении посольства Узбекистана в России сведениям, официальными властями Российской Федерации не принимались какие-либо меры в отношении узбекских студентов, получающих образование в российских вузах, с целью ограничения их проживания и/или пребывания на территории страны. Ректораты учебных заведений не получали от Министерства науки и высшего образования РФ никаких рекомендаций или поручений, предусматривающих выселение иностранных студентов из Узбекистана из общежитий", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Дипломаты призвали соотечественников не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать рекомендации российских властей по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, а также не покидать места проживания и продолжать свое обучение в формате, определенном руководством вузов.

Мужчина работает за компьютером
© CC0 / Unsplash / Arif Riyanto
Никакой паники: в узбекских соцсетях появляется все больше ложных сообщений
При этом узбекистанцам напомнили, что правительство России приняло решение с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в РФ иностранцев и лиц без гражданства — для обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения.

Эти ограничения не будут применяться в отношении сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Гражданам Узбекистана рекомендовали учесть данное решение правительства РФ.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (249)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Узбекистанцы, общежитие, соцсети, студенты, Россия, коронавирус



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