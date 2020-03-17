14:48 17 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Центральный банк Узбекистана

ЦБ примет меры по смягчению воздействия пандемии на экономику Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (29)
239 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13695527/TsB-primet-mery-po-smyagcheniyu-vozdeystviya-pandemii-na-ekonomiku-Uzbekistana.html

Национальный регулятор порекомендовал банкам республики предоставить компаниям льготный период по кредитам до 1 октября.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана объявил о принятии мер по смягчению кредитных рисков, которые могут возникнуть из-за распространения коронавирусной инфекции.

Оплата покупки через терминал пластиковой банковской картой
© Sputnik / Рухкян
Центробанк усилит контроль за безналичными расчетами

Национальный регулятор порекомендовал всем коммерческим банкам республики тщательно изучить возможности возврата кредитов предприятиями, на работе которых отразился вирус COVID-19.

Это, прежде всего, касается компаний в сфере туризма и международных грузоперевозок.

Также ЦБ порекомендовал банкам предоставить данным предприятиям льготный период по возвращению основного долга до 1 октября. На этот же промежуток предлагается продлить итоговые платежи.  

При этом банкам дается право не менять классификацию качества кредитов, которые будут пересмотрены на основе данных рекомендаций.

10 изменений, которые произойдут в Узбекистане в связи с карантином >>

Ранее Государственный налоговый комитет Узбекистана объявил о том, что будет контролировать неизменность цен на продовольствие и товары первой необходимости на время карантина.

О выявленных случаях необоснованного повышения стоимости оперативно будут докладывать председателю Государственного налогового комитета. По каждому из них ведутся профилактические мероприятия.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (29)
Теги:
Кредит, коронавирус, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские военные учения 2020
Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана
Градами и Ураганами по противнику: российские военные провели учения в Оренбургской области
"Грады" и "Ураганы" уничтожили "врага" под Оренбургом — видео с учений
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться