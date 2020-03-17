ЦБ примет меры по смягчению воздействия пандемии на экономику Узбекистана

Национальный регулятор порекомендовал банкам республики предоставить компаниям льготный период по кредитам до 1 октября.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центральный банк Узбекистана объявил о принятии мер по смягчению кредитных рисков, которые могут возникнуть из-за распространения коронавирусной инфекции.

Национальный регулятор порекомендовал всем коммерческим банкам республики тщательно изучить возможности возврата кредитов предприятиями, на работе которых отразился вирус COVID-19.

Это, прежде всего, касается компаний в сфере туризма и международных грузоперевозок.

Также ЦБ порекомендовал банкам предоставить данным предприятиям льготный период по возвращению основного долга до 1 октября. На этот же промежуток предлагается продлить итоговые платежи.

При этом банкам дается право не менять классификацию качества кредитов, которые будут пересмотрены на основе данных рекомендаций.

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Ранее Государственный налоговый комитет Узбекистана объявил о том, что будет контролировать неизменность цен на продовольствие и товары первой необходимости на время карантина.

О выявленных случаях необоснованного повышения стоимости оперативно будут докладывать председателю Государственного налогового комитета. По каждому из них ведутся профилактические мероприятия.