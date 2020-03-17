Сколько студентов примут вузы Узбекистана в этом году

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В 2020/2021 году общая квота на прием в высшие учебные заведеия превысит 140 тысяч человек.
Это следует из проекта постановления президента "О параметрах государственного заказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2020/2021 учебном году".
В документе прописано количество мест на программы бакалавриата:
- на очной форме обучения - 101 634 человека;
- на заочной форме обучения - 25 863 человека;
- на вечерней форме обучения - 4 343 человека.
На программы магистратуры планируется принять 10 643 учащихся.
При этом бесплатно учиться на бакалавриате смогут 22 732 человека, в магистратуре – 5 408.
Между тем в прошлом учебном году квота на прием была заметно ниже и составляла 110 тысяч человек.
Ранее стало известно, что с 2020-го вузы Узбекистана начнут выдавать дипломы с QR-кодом.
Как отметил министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов, введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Также этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.