Сколько студентов примут вузы Узбекистана в этом году

Общее количество бюджетных мест в бакалавриате при поступлении составит 22 732, а в магистратуре – 5 408.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В 2020/2021 году общая квота на прием в высшие учебные заведеия превысит 140 тысяч человек.

Это следует из проекта постановления президента "О параметрах государственного заказа по приему на учебу в высшие образовательные учреждения Республики Узбекистан в 2020/2021 учебном году".

В документе прописано количество мест на программы бакалавриата:

на очной форме обучения - 101 634 человека;

на заочной форме обучения - 25 863 человека;

на вечерней форме обучения - 4 343 человека.

На программы магистратуры планируется принять 10 643 учащихся.

При этом бесплатно учиться на бакалавриате смогут 22 732 человека, в магистратуре – 5 408.

Между тем в прошлом учебном году квота на прием была заметно ниже и составляла 110 тысяч человек.

Ранее стало известно, что с 2020-го вузы Узбекистана начнут выдавать дипломы с QR-кодом.

Как отметил министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов, введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Также этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.