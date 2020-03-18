Эксперты рассказали о последствиях закрытия границ РФ для Узбекистана

С 18 марта Россия вводит временные ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. Вынужденная мера эпидемиологической безопасности наиболее болезненно ударит по трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, считают опрошенные Sputnik эксперты.

Ситуация неприятная, но подконтрольная

Главное, что между странами остается грузовое сообщение, комментирует председатель Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

"Грузоперевозки являются критически важными, поскольку рынки Центральной Азии очень сильно зависят от поставок потребительских товаров из России. Грузопоток должен продолжиться, и дефицита пока не ожидается", — сказал Мендкович.

По мнению эксперта, наиболее серьезной представляется проблема, связанная с ограничением переездов пассажиров.

"Несколько миллионов граждан стран Центральной Азии, прежде всего, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, будут лишены возможности перемещаться между домом и местами работы в России, — констатировал Мендкович. — Но если учитывать, что у большинства миграция носит сезонный, маятниковый характер, они могут на какое-то время задержаться на текущем месте пребывания".

Эксперт предполагает, что ситуация должна нормализоваться к концу мая. Возможно, и раньше.

"Думаю, что закрытие границ — объективный и неизбежный процесс, — сказал Никита Мендкович. — Что до экономического эффекта ограничений, то проблема в том, что коронавирус одновременно со снижением цен на нефть уже автоматически вызывает рецессию практически во всех экономиках мира, включая США и Китай. Думаю, что ограничение перемещения между РФ и странами Центральной Азии, естественно, приведет к каким-то экономическим минусам, но некатастрофического характера, поскольку в текущий момент на территории России продолжают находиться и работать многие уроженцы Центральной Азии. Они могут продолжать свою трудовую деятельность".

Медкович предположил, что ситуация будет оставаться подконтрольной, хотя и неприятной.

Сидеть сложа руки не стоит

Эксперт Российского общества политологов и Центра изучения афганской политики Андрей Серенко считает, что перекрытие границ может вызвать определенные социальные последствия.

"С точки зрения России, конечно, мера правильная, — отметил политолог. — Понятно, что сейчас все страны закрывают свои границы. Но для стран Центральной Азии это достаточно серьезное социально-экономическое испытание, потому что многие граждане Таджикистана и Узбекистана живут за счет работы в России. Бюджеты этих государств в значительной степени пополняются за счет перечислений трудовых мигрантов, которые трудятся в РФ. Особенно проблема остра для Таджикистана".

По данным РАНХиГС на июль 2019 года, в РФ работало 2,1 миллиона граждан Узбекистана, 1,3 миллиона — Таджикистана, 0,7 миллиона — Кыргызстана. По словам эксперта, для каждой республики цифру надо умножать минимум на три — тогда получим число людей, непосредственно зависящих от денежных переводов из РФ.

"В это число входят ближайшие родственники, члены семей, дети, — пояснил политолог. — В Таджикистане, в котором насчитывается 9,1 миллиона жителей, ограничительные меры могут ударить более чем по половине населения. А учитывая радикальные настроения, которые есть в Таджикистане, и чуть в меньшей степени в Узбекистане, социальный взрыв очень вероятен. Люди, которые могут оказаться без куска хлеба и возможности сводить концы с концами, могут стать идеальным вербовочным материалом для радикальных джихадистских организаций".

По словам Серенко, остается надеяться только на то, что режим блокировки границ с Россией не продлится длительное время.

"Конечно, нагнетать обстановку не стоит, — подчеркнул Серенко. — Но и серьезное падение доходов в трех республиках Центральной Азии очень реально. Особенно с учетом высокой рождаемости и большого процента молодежи среди населения. В условиях переизбытка рабочей силы экономика Узбекистана и Таджикистана просто не в силах найти этим людям работу, поэтому они вынуждены уезжать на заработки в Россию. Перестроиться и провести экономические реформы в кратчайший срок там невозможно".

Эксперт констатирует, что ситуация тревожная. И поэтому сидеть сложа руки руководству республик не стоит.

"Я пока не знаю, какой может быть выход из этой ситуации, — сказал Андрей Серенко. — Какие-то социальные дотации со стороны бюджетов? Но откуда сами бюджеты возьмут эти деньги? Какой-то международный фонд помощи для этих республик? Но я не думаю, что сейчас кто-то особо откликнется. Все сами за себя. Помощь государствам от тех, кто остался работать в России? Это можно сделать, только если сами правительства возьмут на себя задачу координации действий этих общин. Но прецедентов еще не было. Мы не имели такой ситуации раньше, которая позволяла бы говорить, что подобного рода координация усилий возможна. Но, безусловно, надо пробовать".

Россиянам, по словам эксперта, тоже не стоит думать, что проблема отсутствия заработка касается только стран Центральной Азии.

"Закрывая границы, Россия правильно делает с точки зрения обеспечения безопасности своих граждан. Но она должна обеспечить безопасность своих граждан в будущем, чтобы потом радикальные элементы из стран Центральной Азии снова не пришли в Россию, — отметил Серенко. — Поэтому Россия тоже не должна сидеть сложа руки и думать, что, закрыв границы, она решила все проблемы".

Первым делом — безопасность

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев не считает принятое решение о закрытии границ оптимальным.

"Тем не менее это — решение национальных правительств, — отметил эксперт. — Последствия будут негативными, потому что предпринятые правительствами меры эпидемиологической безопасности будут препятствовать экономическим связям между государствами. Я надеюсь, что они не коснутся перемещения грузов, в частности, из Казахстана, потому что паралича транспортных коммуникаций допускать нельзя. Также возникнут определенные препятствия для развития связей на уровне бизнеса, общественных связей. Если закрытие границ не будет продлено на полгода, то, при ограниченном сроке, наверное, экономические последствия будут преодолимы. Хуже, если такое положение затянется на неограниченное время".

В продлении сроков самоизоляции, по словам эксперта, не заинтересована ни одна из стран.

"Как правило, наибольший приток мигрантов ожидается как раз ближе к летнему периоду (в апреле-мае), — отметил Владимир Евсеев. — Думаю, что оптимальный вариант развития событий следующий: Россия должна помочь странам Центральной Азии локализовать имеющиеся угрозы эпидемиологического характера. Со стороны Китая они носят минимальный характер. Гораздо более серьезна опасность со стороны Евросоюза. Но коронавирус может прийти и со стороны Афганистана, Ирана, где сейчас наблюдаются вспышки. Это может привести к распространению пандемии в центральноазиатских государствах".

В сложившейся сложных условиях России, по словам эксперта, нужно помочь государствам Центральной Азии в первую очередь с выявлением коронавируса, а, во-вторых, с организацией лечения и профилактических мероприятий на территории этих государств.

Запрет на въезд на территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства предварительно продлится до 1 мая 2020 года. Ограничения не коснутся россиян и лиц, обладающих видом на жительство в России. Аналогичные меры введены в государствах ЕС. Также с 16 марта закрыты границы Узбекистана. Таджикистан закрыл въезд для граждан 35 стран. Кроме того, запрет на въезд иностранцев начал действовать и в Кыргызстане, там выявили три первых случая заражения.

Граждане Узбекистана ежегодно переправляют из России на родину около $4 миллиардов (по статистике ЦБ РФ за первую половину 2019 года — около $2 миллиардов). Граждане Таджикистана, по данным Национального банка страны, отправили в родную страну из России в 2019-м $2,576 миллиарда. За 11 месяцев 2019 года трудовые мигранты из Кыргызстана, по данным Нацбанка республики, перевели домой $2,191 миллиарда.