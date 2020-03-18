Известно, что инфицированные люди недавно вернулись в Кыргызстан из поездки в Саудовскую Аравию.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Три первых случая заражения коронавирусом выявили в Кыргызстане, сообщил министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев, пишет РИА Новости.

"Выявлено трое заболевших. Все они - жители Сузакского района Джалал-Абадской области", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, инфицированные недавно вернулись в Кыргызстан из поездки в Саудовскую Аравию.

Напомним, вчера стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 11 человек.

Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное. Пациенты находятся на лечении.

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Узбекистан сейчас на карантине: в стране приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы.

Между тем власти республики просят граждан не поддаваться панике. Аналогичные меры принимаются во многих странах.