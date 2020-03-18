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Часть Ташкента временно отключили от газа

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13702598/Chast-Tashkenta-vremenno-otklyuchili-ot-gaza.html

Жители трех кварталов в Чиланзарском районе столицы временно остались без газа из-за неисправности в газопроводе на улице Ботирма.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Хокимият Ташкента проинформировал жителей Чиланзарского района о временном отключении газа.

"Восемнадцатого марта до 18.00 газоснабжение будет прервано по следующим локациям: Чиланзар 16-й квартал; Чиланзар 17-й квартал; Чиланзар Ц-квартал", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале хокимията.

Газ отключен для устранения неисправности в газопроводе на улице Ботирма квартала Чиланзар-17. Гражданам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее перебои с газом были в Шайхантохурском и Алмазарском районах города. Тогда это было связано с ремонтом на газопроводе на улицах Чакичмон и Беруни.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, газ



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