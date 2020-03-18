Часть Ташкента временно отключили от газа

Жители трех кварталов в Чиланзарском районе столицы временно остались без газа из-за неисправности в газопроводе на улице Ботирма.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Хокимият Ташкента проинформировал жителей Чиланзарского района о временном отключении газа.

"Восемнадцатого марта до 18.00 газоснабжение будет прервано по следующим локациям: Чиланзар 16-й квартал; Чиланзар 17-й квартал; Чиланзар Ц-квартал", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале хокимията.

Газ отключен для устранения неисправности в газопроводе на улице Ботирма квартала Чиланзар-17. Гражданам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее перебои с газом были в Шайхантохурском и Алмазарском районах города. Тогда это было связано с ремонтом на газопроводе на улицах Чакичмон и Беруни.