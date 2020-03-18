Узбекистан отправляет рейс для вывоза граждан из Египта

С 16 марта МИД, посольства и консульства Узбекистана составляют списки граждан республики, желающих вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Из Египта организован рейс в Узбекистан для вывоза граждан республики домой, информирует МИД.

"Посольством Узбекистана в Каире при содействии Оперативного штаба МИД и во взаимодействии с министерствами транспорта и здравоохранения страны 18 марта 2020 года организован чартерный рейс "Шарм-эш-Шейх - Навои" для вывоза 177 пассажиров - сограждан, находившихся в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, с 16 марта МИД, посольства и консульства Узбекистана составляют списки граждан республики, желающих вернуться на родину. Для них организуют специальные чартерные рейсы.

МИД составляет список граждан Узбекистана, желающих вернуться домой >>

По прибытии все эвакуированные граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

Также МИД совместно с посольствами зарубежных стран формирует перечень иностранных граждан, находящихся в Узбекистане и желающих покинуть республику.