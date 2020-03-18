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Узбекистан отправляет рейс для вывоза граждан из Египта

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13705178/Uzbekistan-otpravlyaet-reys-dlya-vyvoza-grazhdan-iz-Egipta.html

С 16 марта МИД, посольства и консульства Узбекистана составляют списки граждан республики, желающих вернуться на родину.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Из Египта организован рейс в Узбекистан для вывоза граждан республики домой, информирует МИД.

"Посольством Узбекистана в Каире при содействии Оперативного штаба МИД и во взаимодействии с министерствами транспорта и здравоохранения страны 18 марта 2020 года организован чартерный рейс "Шарм-эш-Шейх - Навои" для вывоза 177 пассажиров - сограждан, находившихся в Египте", - говорится в сообщении.

Напомним, с 16 марта МИД, посольства и консульства Узбекистана составляют списки граждан республики, желающих вернуться на родину. Для них организуют специальные чартерные рейсы. 

МИД составляет список граждан Узбекистана, желающих вернуться домой >>

По прибытии все эвакуированные граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

Также МИД совместно с посольствами зарубежных стран формирует перечень иностранных граждан, находящихся в Узбекистане и желающих покинуть республику.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
Теги:
коронавирус, Карантин, авиаперелет, рейс, Египет, Египет, Узбекистан, Узбекистан



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