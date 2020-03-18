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Детский сад

Карантин в детских садах Узбекистана продлится до 31 марта — Агриппина Шин

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (54)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13708403/Karantin-v-detskikh-sadakh-Uzbekistana-prodlitsya-do-31-marta--Agrippina-Shin.html

Все работники дошкольных учреждений республики с 18 марта уйдут в оплачиваемый отпуск. Ранее подобное решение было принято в отношении школьных учителей.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Министр дошкольного образования Агриппина Шин назвала сроки карантина в дошкольных учреждениях Узбекистана.

Преподаватель в аудитории школы
© Sputnik / Said Tsarnayev
В Узбекистане школьные учителя уйдут в оплачиваемый отпуск

По ее словам, детские сады будут закрыты с 16 до 31 марта. Ее слова приводит Минздрав.

При этом министр отметила, что срок карантина может быть продлен по решению республиканской комиссии.

Также стало известно, что работники детских садов с 18 марта будут отправлены в оплачиваемый отпуск.

Глава МДО сообщила еще одну важную новость: с 16 марта и на время всего периода карантина будет временно приостановлен прием заявок по устройству детей в дошкольные учреждения республики.

Министр заявила, что в карантинный период в детских садах будут работать директор, завхоз, медсестра, уборщица и сторож.

Напомним, все вузы республики, а также школы и детские сады с 16 марта закрыты на трехнедельный карантин. Данная мера, как ожидается, поможет предотвратить распространение вируса COVID-19 на территории страны.

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По последним данным, в Узбекистане выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Власти страны предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории республики.

Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну. Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (54)
Теги:
Министерство дошкольного образования, Агриппина Шин, детские сады, коронавирус



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