SputnikPro уходит в онлайн: для журналистов и блогеров организуют вебинары

Первые семинары будут посвящены трудностям, с которыми сталкиваются СМИ при освещении ситуации с распространением коронавируса.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Русскоязычные журналисты и блогеры из стран СНГ и Балтии во время пандемии коронавируса смогут участвовать в развивающих семинарах SputnikPro онлайн. Для них будут организованы вебинары.

"Наши семинары в странах СНГ и Балтии пользуются огромным спросом, и было бы несправедливо останавливать программу из-за карантина. Поэтому какое-то время наши эксперты будут вести семинары в формате онлайн-сессий, с тем отличием, что присоединиться к ним смогут параллельно коллеги из разных стран", — отметила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Участники будут иметь возможность общаться с экспертами, отправлять друг другу сообщения в чат, делиться мнениями в режиме реального времени, рассказала она.

В рамках онлайн-сессий SputnikPro планирует существенно расширить свою географию — в первую очередь, в странах ближнего зарубежья — и проводить один-два модуля в неделю.

Первые семинары будут посвящены трудностям, с которыми сталкиваются СМИ при освещении ситуации с распространением коронавируса. Участникам расскажут, как правильно и интересно писать на эту тему, как работать в соцсетях и мессенджерах. Также они разберутся в тонкостях создания заголовков для digital-медиа.

Для участия в онлайн-сессиях журналистам и блогерам нужно зарегистрироваться.

SputnikPro — проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за нашими новостями на нашей странице в Facebook.

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