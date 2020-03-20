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В Узбекистане вводится режим "форс-мажор" для бизнеса

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (72)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13720118/V-Uzbekistane-vvoditsya-rezhim-fors-mazhor-dlya-biznesa.html

Сертификаты "форс-мажора" будут выдаваться хозяйствующими субъектам указанными ведомствами в течение одного дня.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Узбекистане в трехдневный срок будет введет режим "форс-мажор" для бизнеса в случае неисполнения контрактов из-за коронавируса, следует из указа Шавката Мирзиёева.

"Министерству инвестиций и внешней торговли, Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан в трехдневный срок опубликовать официальное уведомление о наступлении на период действия ограничений событий непреодолимой силы ("форс-мажор")", - говорится в сообщении.

Известно, что сертификаты "форс-мажора" будут выдаваться хозяйствующими субъектам указанными ведомствами в течение одного дня.

Вчера президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на отрасли экономики и уровень жизни граждан республики.

Будет создан Антикризисный фонд с капиталом в десять триллионов сумов.

Мирзиёев утвердил антикризисные меры по противодействию коронавирусу >>

Данные средства будут направлены, в первую очередь, на предотвращение распространения вируса COVID-19 на территории Узбекистана, обеспечение медицинских учреждений лекарствами, средствами защиты и диагностики.

Начиная с 22 марта специально созданная во главе с премьер-министром Республиканская антикризисная комиссия будет активно бороться с распространением коронавируса, обеспечивать устойчивую работу сфер промышленности, услуг, торговли, транспорта, логистики и других предприятий в каждом городе Узбекистана.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (72)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, предпринимательство, предприниматели, предприниматель, бизнесмены, Бизнесмен, бизнес, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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