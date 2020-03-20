Когда пройдет пандемия COVID-19: прогноз главного эпидемиолога Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков назвал прогнозируемый срок завершения эпидемии коронавируса.
Об этом Отабеков заявил во время интервью каналу UzReport, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По его словам, утверждения ряда экспертов о том, что пандемия COVID-19 может затянуться до двух лет, представляется маловероятной. Он предполагает, что уже в скором времени эпидемия сойдет на нет.
"Я не подвергаю сомнениям компетенцию немецких ученых, спрогнозировавших это, но вместе с этим хочу отметить, что пандемия, я полагаю, так долго не будет длиться. Вирус — это внутриклеточный паразит, он к внешней среде не так уж и устойчив. Когда сухая, теплая погода, то быстро погибает. И это будет способствовать тому, что распространение заболевания прекратится в ближайшее время", — сказал вирусолог.
Вирусолог отметил, что эта болезнь в 80% случаев протекает в легкой форме, 15% могут быть средней тяжести и только в 5% приводит к тяжелейшим последствиям или летальному исходу.
По официальным данным Минздрава Узбекистана, на 20 марта в республике подтверждено 33 случая заболевания, около 2 тысяч граждан находятся на профилактическом карантине, еще свыше 7 тысяч человек после карантинного периода отпущены домой.