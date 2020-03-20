Когда пройдет пандемия COVID-19: прогноз главного эпидемиолога Узбекистана

По мнению вирусолога, всемирная эпидемия вряд ли продлится несколько лет, так как вирус скоро ослабеет и от внешний условий, и от укрепившегося иммунитета людей.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков назвал прогнозируемый срок завершения эпидемии коронавируса.

Об этом Отабеков заявил во время интервью каналу UzReport, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его словам, утверждения ряда экспертов о том, что пандемия COVID-19 может затянуться до двух лет, представляется маловероятной. Он предполагает, что уже в скором времени эпидемия сойдет на нет.

"Я не подвергаю сомнениям компетенцию немецких ученых, спрогнозировавших это, но вместе с этим хочу отметить, что пандемия, я полагаю, так долго не будет длиться. Вирус — это внутриклеточный паразит, он к внешней среде не так уж и устойчив. Когда сухая, теплая погода, то быстро погибает. И это будет способствовать тому, что распространение заболевания прекратится в ближайшее время", — сказал вирусолог.

Вирусолог отметил, что эта болезнь в 80% случаев протекает в легкой форме, 15% могут быть средней тяжести и только в 5% приводит к тяжелейшим последствиям или летальному исходу.

Отабеков также предположил, что в мире могут и обойтись без коронавирусной вакцины, которую сейчас активно разрабатывают во многих странах. По его мнению, через определенное время COVID-19 превратится в обыденную респираторную инфекцию, с которой мы справимся простыми методами защиты: соблюдением личной гигиены, ношением масок. Также уменьшением контакта можем добиться того, чтобы болезнь от больного к здоровому человеку не передавалась.

Врач посоветовал ограничить посещения мест с большим скоплением людей, уменьшить контакты, соблюдать правила личной гигиены, своевременно выполнять требования медицинских работников и незамедлительно информировать соответствующие службы о людях, находящихся на эпидемиологически неблагополучных территориях. Главная рекомендация - по возможности оставаться дома.

По официальным данным Минздрава Узбекистана, на 20 марта в республике подтверждено 33 случая заболевания, около 2 тысяч граждан находятся на профилактическом карантине, еще свыше 7 тысяч человек после карантинного периода отпущены домой.