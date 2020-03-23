В Узбекистане 12,7 тысячи человек находятся на карантине по коронавирусу

Известно, что 7,416 тысячи лиц находятся в лечебных учреждениях, 5,315 тысячи - дома. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19, заявил руководитель пресс-службы МВД страны Шохрух Гиясов в видео, размещенном на Telegram-канале.

"На сегодня, согласно заключению медперсонала, 6 748 из них были сняты с карантина в связи с отсутствием у них признаков опасного вируса, оставшиеся 12,731 тысячи граждан продолжают оставаться под карантином", - сказал Гиясов.

Известно, что 7,416 тысячи лиц находятся в лечебных учреждениях, 5,315 тысячи - дома.

По словам представителя МВД, все лица, находящиеся на карантине, предупреждены об ответственности за нарушение правил карантина, однако, несмотря на это, семь человек нарушили его, в отношении трех из них возбуждены уголовные дела, четыре человека привлечены к административной ответственности.

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Напомним, на утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

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При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.