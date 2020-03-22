Все строго: на узбекистанца завели уголовное дело за побег из-под карантина

Гражданин прилетел из России и был помещен на карантин, однако нарушил правила изоляции. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Зафиксирован очередной случай нарушения карантинного режима, сообщил следственный департамент при МВД Узбекистана. Правилами пренебрег гражданин республики, прибывший из Российской Федерации авиарейсом Москва-Ташкент.

Он был помещен в карантинное отделение "Центральной детской больницы" Каракалпакстана. Но 21 марта, нарушив правила борьбы с эпидемией, мужчина сбежал из больницы, подвергнув опасности население, не находящееся на карантине.

Местоположение нарушителя было установлено спустя короткое время. Его задержали в Шофирканском районе Бухарской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РУз (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями).

Задержанный привлечен в уголовном деле в качестве подозреваемого.

В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу взято под особый контроль Следственного департамента.

Напомним, аналогичный случай произошел в Самаркандской области. Его задержали и изолировали в Паркентском районе Ташкентской области в своем доме.

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Девятнадцатого марта мужчина приехал на поезде из Самары в Узбекистан, после чего, в соответствии с установленными правилами, был помещен на 14-дневный карантин в один из специализированных центров Самаркандской области. Однако несмотря на все требования, он сбежал из-под карантина.