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Флаг Узбекистана на форме военного в преддверии Дня защитника Родины

В Узбекистане военные привлечены к охране объектов на карантине

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13738366/V-Uzbekistane-voennye-privlecheny-k-okhrane-obektov-na-karantine.html

Военнослужащие несут службу на специально отведенных карантинных объектах совместно с сотрудниками Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана привлекло военных к охране мест, в которых введен карантин после обнаружения в стране коронавируса, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

"В целях обеспечения безопасности наших граждан военнослужащие Министерства обороны привлечены к круглосуточной службе на карантинных объектах", - говорится в сообщении.

Известно, что военнослужащие несут службу на специально отведенных карантинных объектах совместно с сотрудниками Национальной гвардии, МВД и Службы государственной безопасности Узбекистана.

Напомним, в Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

Предупреждение от МВД Узбекистана по поводу распространения коронавируса
Пресс-служба МВД Узбекистана
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В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.

На утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.

В Узбекистане 12,7 тысячи человек находятся на карантине по коронавирусу >>

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

Еще один заболевший коронавирусом в Узбекистане: всего 46 человек >>

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Карантин, военные, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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