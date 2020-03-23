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Паспорт гражданина Узбекистана

Мошенники во время ЧС: не верьте посторонним!

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (114)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13743608/Moshenniki-vo-vremya-ChS-ne-verte-postoronnim.html

Преступники "втираются" в доверие к узбекистанцам, предлагая решить вопрос с продажей билетов на чартерный рейс. При этом требуют предоплату 70% за билет и паспортные данные.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. НАК "Узбекистон хаво йуллари" предупреждает пассажиров, ожидающих в Москве чартерные рейсы до Узбекистана, о появлении мошенников.

Boeing 757-200
Пресс-служба Uzbekistan airways
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Преступники "втираются" в доверие к узбекистанцам, предлагая решить вопрос с продажей билетов на чартерный рейс. При этом требуют предоплату 70% за билет и паспортные данные.

"Просим вас соблюдать осторожность при контактах с подозрительными личностями, обещающими покупку на чартерный рейс до Ташкента," - говорится в сообщении Uzbekistan Airways.

Информация о расписании чартеров будет своевременно публиковаться только на сайте uzairways.com, а также в социальных сетях и в телеграм-каналах https://t.me/koronavirusinfouz и https://t.me/uzbekmid.

Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково
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Напомним, авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об отмене с 00.01 24 марта 2020 года всех внутриреспубликанских авиарейсов на неопределенный период.

Напомним, у пассажиров, кто уже приобрел авиабилеты, есть возможность их перебронирования на любую дату после восстановления рейсов.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Власти страны предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории республики.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (114)
Теги:
коронавирус, Карантин, Узбекистан, Чартер, аэропорт, мошенник, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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