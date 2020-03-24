12:45 24 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

В Узбекистане у граждан на карантине конфискуют телефоны и банковские карты

REUTERS/Ronen Zvulun
Общество
Получить короткую ссылку
26401
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13746744/V-Uzbekistane-u-grazhdan-na-karantine-konfiskuyut-telefony-i-bankovskie-karty.html

О причинах введения такого запрета не сообщается. Информация поступила от Министерства здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане у граждан, зараженных вирусом COVID-19 или находящихся в карантине, временно конфискуют все электронные устройства и другие носители информации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

"Мобильные телефоны, аудио- и видеоаппаратура, банковские карты и другие носители информации, принадлежащие лицам, инфицированным или находящимся в карантине по подозрению на заражение коронавирусом, будут временно конфискованы", — говорится в информации.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек.

Кроме того, в настоящее время более 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Ташкент полностью закрывается >>

Власти республики создадут 43 центра во всех регионах для размещения людей на карантин. В Каракалпакстане построят четыре таких центра, а в Ташкенте и остальных областях — по три.

Данные центры организуют на базе государственных санаториев, оздоровительных учреждений и гостиниц.

Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Карантин, банковская карта, телефон, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дыхание весны: города мира под покрывалом из вишневых цветов - фотолента
Юмор против коронавируса — как люди на карантине поднимают себе настроение
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться