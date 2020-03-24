В Узбекистане у граждан на карантине конфискуют телефоны и банковские карты

О причинах введения такого запрета не сообщается. Информация поступила от Министерства здравоохранения Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане у граждан, зараженных вирусом COVID-19 или находящихся в карантине, временно конфискуют все электронные устройства и другие носители информации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мобильные телефоны, аудио- и видеоаппаратура, банковские карты и другие носители информации, принадлежащие лицам, инфицированным или находящимся в карантине по подозрению на заражение коронавирусом, будут временно конфискованы", — говорится в информации.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 49 человек.

Кроме того, в настоящее время более 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

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Власти республики создадут 43 центра во всех регионах для размещения людей на карантин. В Каракалпакстане построят четыре таких центра, а в Ташкенте и остальных областях — по три.

Данные центры организуют на базе государственных санаториев, оздоровительных учреждений и гостиниц.