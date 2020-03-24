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Тканевые маски широкого назначения

Специалист объяснил, что делать с использованными масками

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13750231/Spetsialist-obyasnil-chto-delat-s-ispolzovannymi-maskami.html

После распространившихся в социальной сети кадрах, на которых видно, как мужчина собирает использованные маски из мусорного контейнера, вопрос о судьбе одноразовых масок после их использования наиболее актуален.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Руководитель Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете министров Республики Узбекистан Нурмат Отабеков разъяснил, как утилизировать использованные медицинские маски.

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После распространившихся в социальной сети кадрах, на которых видно, как мужчина собирает использованные маски из мусорного контейнера, вопрос о судьбе одноразовых масок после их использования наиболее актуален.

Специалист подчеркивает, что их следует сжигать, если это возможно, или перед утилизацией разрезать ножницами для того, чтобы они были непригодны для дальнейшего использования посторонними людьми.

Напомним, что с 23 марта власти Узбекистана официально ввели штрафы за передвижение на территории всей страны без медицинских масок. 

С завтрашнего дня за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Между тем медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация.

Медицинские маски также освободят от обложения налогом на добавленную стоимость.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (123)
Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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