Минтранс пообещал вернуть деньги за "прогоревшие" проездные билеты

Полная стоимость ежемесячных проездных билетов, приобретенных на апрель, будет компенсирована ОАО "Тошшахартраншизмат".

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Стоимость ежемесячных проездных билетов, приобретенных на апрель будет возвращена, сообщили в Министерстве транспорта Узбекистана.

В соответствии с решением хокима Ташкента, движение всего общественного транспорта, в том числе автобусов, метро и маршрутных такси было временно приостановлено.

В этой связи, полная стоимость ежемесячных проездных билетов, приобретенных на апрель, будет компенсирована ОАО "Тошшахартраншизмат".

"Просим обращаться по адресу: Юнусабадский район, просп. Амира Темура, 6, 1-й этаж здания ОАО "Тошшахартрансхизмат", - говорится в сообщении структуры.

Напомним, с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Между тем, в хокимияте Ташкента разъяснили, как жители столичной области смогут ездить на работу в Ташкент в условиях карантина. Вопросы транспортировки этих граждан с 24 марта 2020 года будут решаться на основе договора, заключенного с АО "Тошшахартрансхизмат".

Каждый автобус будет оснащен специальным опознавательным знаком (эмблемой), тепловизором для измерения температуры тела пассажира. Кроме того, будет обеспечена ежедневная дезинфекция каждого автобуса.