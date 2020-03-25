21:23 25 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Сотрудник дезинфекионнной службы ждет следующий автобус обработки общее

Автобусы, прошедшие дезинфекцию, отметят специальной эмблемой

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (142)
418 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13764747/Avtobusy-proshedshie-dezinfektsiyu-otmetyat-spetsialnoy-emblemoy.html

Температура тела каждого пассажира будет измеряться на минимальной дистанции 5 метров от автобуса, пассажир с температурой тела выше нормы на автобус допускаться не будет.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В хокимияте Ташкента рассказали, как жители столичной области смогут ездить на работу в Ташкент в условиях карантина. Вопросы транспортировки этих граждан с 24 марта 2020 года будут решаться на основе договора, заключенного с АО "Тошшахартрансхизмат".

Каждый автобус будет оснащен специальным опознавательным знаком (эмблемой), тепловизором для измерения температуры тела пассажира. Кроме того, будет обеспечена ежедневная дезинфекция каждого автобуса.

Температура тела каждого пассажира будет измеряться на минимальной дистанции 5 метров от автобуса, пассажир с температурой тела выше нормы на автобус допускаться не будет.

В Узбекистане военные привлечены к охране объектов на карантине >>

Вместе с тем, на эмблеме будут отражены тип транспортного средства, государственные знаки, которые будут заверены печатью обслуживающего предприятия. Таким образом гарантируется соответствие транспортного средства санитарно-техническим требованиям.

"Уважаемые пассажиры, руководители предприятий и организаций, при организации транспортных услуг пользуйтесь только автобусами АО "Тошшахартрансхизмат" со специальной эмблемой," - говорится в сообщении столичной администрации.

Напомним, с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (142)
Теги:
Хокимият Ташкента, Тошшахартрансхизмат, автобусы, Карантин, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента
Посторонним въезд воспрещен: как Ташкент противостоит COVID-19
Посторонним въезд воспрещен: как Ташкент противостоит COVID-19 — видео
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться