Автобусы, прошедшие дезинфекцию, отметят специальной эмблемой

Температура тела каждого пассажира будет измеряться на минимальной дистанции 5 метров от автобуса, пассажир с температурой тела выше нормы на автобус допускаться не будет.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В хокимияте Ташкента рассказали, как жители столичной области смогут ездить на работу в Ташкент в условиях карантина. Вопросы транспортировки этих граждан с 24 марта 2020 года будут решаться на основе договора, заключенного с АО "Тошшахартрансхизмат".

Каждый автобус будет оснащен специальным опознавательным знаком (эмблемой), тепловизором для измерения температуры тела пассажира. Кроме того, будет обеспечена ежедневная дезинфекция каждого автобуса.

Температура тела каждого пассажира будет измеряться на минимальной дистанции 5 метров от автобуса, пассажир с температурой тела выше нормы на автобус допускаться не будет.

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Вместе с тем, на эмблеме будут отражены тип транспортного средства, государственные знаки, которые будут заверены печатью обслуживающего предприятия. Таким образом гарантируется соответствие транспортного средства санитарно-техническим требованиям.

"Уважаемые пассажиры, руководители предприятий и организаций, при организации транспортных услуг пользуйтесь только автобусами АО "Тошшахартрансхизмат" со специальной эмблемой," - говорится в сообщении столичной администрации.

Напомним, с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.