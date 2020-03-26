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Водитель за рулём автомобиля в Узбекистане

Наманган закрыт для всех видов транспорта

© Sputnik / sunriseOdyssey
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13767009/Namangan-zakrit-dlya-transporta.html

Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек. На профилактическом карантине - свыше 12 тысяч.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. С сегодняшнего дня, 26 марта, въезд и выезд из Намангана полностью закрываются, сообщает хокимият.

Ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Намангане, а также руководители и сотрудники государственных органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций (ННО), врачи и медсестры, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора из районов областей, работающих в Намангане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек.

На профилактическом карантине как в специальных учреждениях, так и на дому, находится свыше 12 тысяч узбекистанцев.

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По данным Минздрава, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

В Узбекистане приняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инспекции. В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

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Помимо этого у местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Наманганская область, Наманган



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