Наманган закрыт для всех видов транспорта

Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек. На профилактическом карантине - свыше 12 тысяч.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. С сегодняшнего дня, 26 марта, въезд и выезд из Намангана полностью закрываются, сообщает хокимият.

Ограничение на въезд и выезд из Намангана не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Намангане, а также руководители и сотрудники государственных органов власти, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций (ННО), врачи и медсестры, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора из районов областей, работающих в Намангане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 60 человек.

На профилактическом карантине как в специальных учреждениях, так и на дому, находится свыше 12 тысяч узбекистанцев.

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По данным Минздрава, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

В Узбекистане приняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инспекции. В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

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Помимо этого у местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.