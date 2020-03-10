ЦБ опубликовал список банков, где можно взять ипотечный кредит

Желающие приобрести квартиру в многоквартирном доме на первичном рынке могут, в рамках нового порядка, обратиться в определенные коммерческие банки для получения ипотечных кредитов.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал список банков, в которых можно оформить ипотечный кредит.

ЦБ Узбекистана Список банков, опубликованный ЦБ Узбекистана

"В соответствии с указом президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2019 года граждане, желающие приобрести квартиру в многоквартирном доме на первичном рынке могут, в рамках нового порядка, обратиться в данные коммерческие банки для получения ипотечных кредитов," - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в начале февраля этого года в ЦБ сообщили, что в 2019-м было выделено 7,9 трлн сумов ипотечных кредитов со стороны коммерческих банков - рост по сравнению с 2018 годом составил 66,6% или 3,2 трлн сумов.

При этом самый высокий рост показателей ипотечного кредитования наблюдался в Ташкент (960 млрд сумов), а также Ташкентской (535), Джизакской (304) областях и Республике Каракалпакстан (283 млрд сумов).

А немногим позже регулятор выдвинул требования, которым должны соответствовать банки, оформляющие ипотеки:

Финучреждения должны иметь разработанный внутренний порядок предоставления ипотечных кредитов в рамках нового порядка; Иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s; Иметь положительную финансовую отчетность за последние три года и обязательное заключение аудиторской организации об этом;

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4. Не должно быть просроченных задолженностей по средствам, предоставленным из государственного бюджета, а также финансовым ресурсам, размещенным Министерством финансов в соответствии с новым порядком;

5. Не должно быть действующих мер воздействия и санкций в результате нарушений пруденциальных нормативов, установленных Центробанком;

6. Регулятивный капитал должен быть не менее 500 млрд сумов.