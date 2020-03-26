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Cамолет Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

МИД опубликовал предварительный график чартеров в Узбекистан

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13773115/MID-opublikoval-predvaritelnyy-grafik-charterov-v-Uzbekistan.html

В Министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили, что вывоз соотечественников и проработка дополнительных рейсов из других государств будут продолжаться.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. МИД республики проинформировал об организации чартерных рейсов для возвращения соотечественников на родину.

В соответствие с поручением главы государства, Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республику Узбекистан продолжается работа по организации чартерных рейсов для возвращения на родину соотечественников из зарубежных стран.

24 марта выполнены чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент:

© Sputnik / Григорий Сысоев
Узбекские дипломаты обратились к застрявшим в аэропортах Москвы согражданам

1. Рейс HY613 Ташкент-Москва (аэропорт Внуково) — вылет в 13.05 по местному времени;

2. Рейс HY614 Москва (аэропорт Внуково)-Ташкент — вылет в 16.45 по местному времени.

В соответствии с графиком, организация чартерных рейсов в Узбекистан из России планируется:

-26.03.2020 г., Москва-Ташкент, вылет в 17.00, прибытие в 05.00;
-27.03.2020 г., Москва – Термез, вылет в 17.00, прибытие в 20.00;
-30.03.2020 г., Санкт-Петербург – Ташкент, время вылета уточняется, прибытие в 20.00;
-02.04.2020 г., Москва-Ташкент, вылет в 17.00, прибытие в 05.00ч.

Обновленный график чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана на родину (по состоянию на 24.03.2020 г. 17.00)
МИД Узбекистана
Обновленный график чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана на родину (по состоянию на 24.03.2020 г. 17.00)

Примечание: время ориентировочное.

Более подробная информация будет предоставлена АО "Uzbekistan Airways".

Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково
Посольство республики Узбекистан в РФ
Гражданам Узбекистана в аэропорту Внуково предложено временное жилье

В ведомстве также сообщили, что вывоз граждан Узбекистана и проработка дополнительных рейсов из других государств будут продолжаться.

Напоминаем, что граждан Узбекистана по возвращении разместят на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.

Примечание: по информации АО "Uzbekistan Airways", прибывающие в республику все члены экипажей самолетов также изолируются и проходят 14-дневный карантин, что в определенной степени приводит к задержке организации последующих рейсов.

Накануне Росавиация заявила о том, что вопрос вывоза граждан Узбекистана из Москвы затруднен.

Решением специальной правительственной комиссии утвержден график новых чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта выполнят из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников. На следующей неделе организуют чартеры для вывоза узбекистанцев из Санкт-Петербурга, а также продолжат спецрейсы из Москвы.

А днем ранее стало известно, что часть граждан Узбекистана благополучно разместили в общежитии аэропорта Внуково.

Теги:
Чартер, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари, Самолет, Карантин, коронавирус



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