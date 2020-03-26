МИД опубликовал предварительный график чартеров в Узбекистан

В Министерстве иностранных дел Узбекистана сообщили, что вывоз соотечественников и проработка дополнительных рейсов из других государств будут продолжаться.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. МИД республики проинформировал об организации чартерных рейсов для возвращения соотечественников на родину.

В соответствие с поручением главы государства, Специальной республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республику Узбекистан продолжается работа по организации чартерных рейсов для возвращения на родину соотечественников из зарубежных стран.

24 марта выполнены чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент:

1. Рейс HY613 Ташкент-Москва (аэропорт Внуково) — вылет в 13.05 по местному времени;

2. Рейс HY614 Москва (аэропорт Внуково)-Ташкент — вылет в 16.45 по местному времени.

В соответствии с графиком, организация чартерных рейсов в Узбекистан из России планируется:

-26.03.2020 г., Москва-Ташкент, вылет в 17.00, прибытие в 05.00;

-27.03.2020 г., Москва – Термез, вылет в 17.00, прибытие в 20.00;

-30.03.2020 г., Санкт-Петербург – Ташкент, время вылета уточняется, прибытие в 20.00;

-02.04.2020 г., Москва-Ташкент, вылет в 17.00, прибытие в 05.00ч.

МИД Узбекистана Обновленный график чартерных рейсов по возвращению граждан Узбекистана на родину (по состоянию на 24.03.2020 г. 17.00)

Примечание: время ориентировочное.

Более подробная информация будет предоставлена АО "Uzbekistan Airways".

В ведомстве также сообщили, что вывоз граждан Узбекистана и проработка дополнительных рейсов из других государств будут продолжаться.

Напоминаем, что граждан Узбекистана по возвращении разместят на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.

Примечание: по информации АО "Uzbekistan Airways", прибывающие в республику все члены экипажей самолетов также изолируются и проходят 14-дневный карантин, что в определенной степени приводит к задержке организации последующих рейсов.

Накануне Росавиация заявила о том, что вопрос вывоза граждан Узбекистана из Москвы затруднен.

Решением специальной правительственной комиссии утвержден график новых чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта выполнят из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников. На следующей неделе организуют чартеры для вывоза узбекистанцев из Санкт-Петербурга, а также продолжат спецрейсы из Москвы.

А днем ранее стало известно, что часть граждан Узбекистана благополучно разместили в общежитии аэропорта Внуково.