Из Таиланда в аэропорт Ферганы прибыл чартер с узбекистанцами

На борту самолета, приземлившегося в Фергане, 255 граждан Узбекистана, одна россиянка и гражданин Украины.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Сегодня утром в международном аэропорту "Фергана" приземлился самолет, прибывший из Бангкока, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Как сообщает областной штаб по борьбе и профилактике распространения коронавирусной инфекции Ферганского областного хокимията, на борту самолета были 257 граждан, которых встретили в соответствии с карантинными требованиями. Из них - одна россиянка и один гражданин Украины.

Все пассажиры размещены на карантин в оздоровительный центр в Риштанском районе.

Министерство здравоохранения сообщало о том, что в Ферганской областной инфекционной больнице находятся два пациента с коровнавирусной инфекцией. Одна из этих женщин вернулась из Турции, другая – с паломничества.

Кроме того, 211 граждан находятся под карантином в больничных условиях, 1528 – в домашних условиях.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 20 тысяч граждан находят на карантине.

У местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.