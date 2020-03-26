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Мероприятия по предотвращению распространения коронавируса

Подтверждены новые случаи COVID-19 в Узбекистане - стало 65

REUTERS/Ronen Zvulun
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13768752/Podtverzhdeny-novye-sluchai-COVID-19-v-Uzbekistane---stalo-65.html

Заразились жена, двое детей и невестка вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В оперативном штабе при Кабмине сообщили, что коронавирус подтвержден у жены, двоих детей и невестки вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все заболевшие проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

Еще один инфицированный — житель Ташкентской области. В настоящее время он находится под наблюдением медиков в клинике НИИ вирусологии.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

Водитель за рулём автомобиля в Узбекистане
© Sputnik / sunriseOdyssey
Наманган закрыт для всех видов транспорта

В Узбекистане приняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инспекции. В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

Помимо этого, у местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.

Теги:
Фергана, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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