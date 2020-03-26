Подтверждены новые случаи COVID-19 в Узбекистане - стало 65

Заразились жена, двое детей и невестка вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все они проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В оперативном штабе при Кабмине сообщили, что коронавирус подтвержден у жены, двоих детей и невестки вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию (умры) инфицированного больного. Сейчас все заболевшие проходят лечение в инфекционной больнице в Фергане.

Еще один инфицированный — житель Ташкентской области. В настоящее время он находится под наблюдением медиков в клинике НИИ вирусологии.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

В Узбекистане приняты все необходимые профилактические меры для недопущения распространения коронавирусной инспекции. В частности, ограничено транспортное сообщение. Ташкент перешел в режим карантина, а большинство организаций и учреждений переведены на дистанционную работу.

Помимо этого, у местных специалистов появились собственные тест-системы для выявления коронавируса. Их производство будет налажено внутри республики, что позволит повысить охват и скорость распознавания болезни, а значит предотвратить более тяжелые последствия.