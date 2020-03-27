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Пробирка с тестом на коронавирус в руках у сотрудницы в медицинской лаборатории

В Узбекистане выявлены еще 10 зараженных коронавирусом - оперштаб

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (162)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13778381/V-Uzbekistane-vyyavleny-esche-10-zarazhennykh-koronavirusom---opershtab.html

По итогам дня 26 марта в Узбекистане количество пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19, выросло до 75.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане растет число инфицированных коронавирусом- оперативный штаб сообщил о 10 новых случаях.

Таким образом общее число заболевших достигло 75 человек, пять пациентов идут на поправку и в ближайшие дни готовятся к выписке. При этом среди заразившихся оказались 11 медработников и сотрудников вирусологического центра. Также Минздрав республики сообщил о том, что четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Строительство зданий в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях для карантина и лечения зараженных коронавирусной инфекцией
Министерство здравоохранения Узбекистана
Узбекистан экстренно строит больницы для недопущения распространения вируса
Для предотвращения распространения этого заболевания несколько городов страны перешли на режим карантина: в частности, Ташкент, Андижан, Самарканд, Наманган и Гулистан. Пассажирское транспортное сообщение между регионами также приостановлено на период карантина.

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того. введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (162)
Теги:
коронавирус, Узбекистан



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