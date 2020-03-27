Бухара закрылась на карантин

Въезд в город также приостановлен из всех районов Бухарской области. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. С сегодняшнего дня Бухара закрывается на карантин, информирует хокимият.

"С 00 часов 01 минуты 27 марта закрыт въезд и выезд из Бухары всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Въезд в город также приостановлен из всех районов Бухарской области.

Ограничение на въезд и выезд из Бухары не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в Бухаре, а также руководители и сотрудники государственных органов, правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, работающие в Намангане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

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Напомним, на днях закрылись на карантин Ташкент, Андижан, Наманган, Самарканд и Гулистан.

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Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.