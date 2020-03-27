Авиасообщение между Россией и Узбекистаном прекращено полностью

Посольство предупреждает, что направлять заявки на перелет необходимо только в том случае, если вам действительно нужно улететь.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Между Узбекистаном и Россией полностью прекращено авиасообщение, информирует посольство РФ в республике.

Для граждан России, не успевших подать заявки до 26 марта, посольство продлевает срок до 14.00 29 марта.

"Незамедлительно присылайте на электронную почту Консульского отдела consul.tashkent@mid.ru опросный лист (бланк на сайте посольства, все графы обязательны для заполнения!). Если заявление будет заполнено не полностью — оно не принимается!" - говорится в сообщении.

Также посольство предупреждает, что направлять заявки необходимо только в том случае, если вам действительно нужно улететь.

"При наличии возможности оставайтесь в Узбекистане до окончания карантина!" - заявили в пресс-службе.

Вся необходимая информация, в том числе об организации чартерных рейсов, будет оперативно размещаться на интернет-ресурсах посольства.

Напомним, что все граждане, по возвращении в Российскую Федерацию в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней с момента въезда на территорию России.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек, один человек умер.

Среди заразившихся оказались 11 медработников и сотрудников вирусологического центра. Также Минздрав республики заявил о том, что четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Для предотвращения распространения этого заболевания несколько городов страны перешли на режим карантина: в частности, Ташкент, Андижан, Самарканд, Наманган, Бухара и Гулистан. Пассажирское транспортное сообщение между регионами также приостановлено на период карантина.

Количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек >>

Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.