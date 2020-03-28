Минздрав Узбекистана рассказал подробности о второй жертве коронавируса

Двадцать седьмого марта в республике скончалась пожилая женщина, у которой было обнаружено коронавирусное заболевание. Причиной ее смерти стал инфаркт миокарда. Сегодня умер еще один пациент.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Второй пациент, скончавшийся в Узбекистане от нового коронавируса, был врачом и пытался вылечить себя самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Сегодня зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса, это мужчина 39 лет. Установлено, что он, являясь врачом, несмотря на широко проводимую в стране просветительскую работу и профилактику, не стал обращаться за медпомощью, пытался самостоятельно лечиться дома", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава.

По данным пресс-службы, скончавшийся мужчина был инфицирован коронавирусом в результате контакта с первой пациенткой с COVID-19 в Узбекистане. Он был доставлен в клинику 26 марта уже в тяжелом состоянии.

"В настоящее время устанавливается круг людей, контактировавших с этим пациентом", — добавили в Минздраве.

Первой жертвой коронавируса в стране стала пожилая женщина, у которой был ряд хронических заболеваний, в том числе диабет и сердечная недостаточность. Пациентка умерла от инфаркта миокарда.

По последним данным, в республике зафиксированы 104 случая заражения коронавирусной инфекцией.

На профилактическом карантине находятся порядка 90 тысяч человек, в том числе более 12 тысяч — в станционарах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 509 тысяч случаев заражения, свыше 23 тысяч человек скончались.