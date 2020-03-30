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Пробирка с тестом на коронавирус в руках у сотрудницы в медицинской лаборатории

Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 144

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (200)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13800183/Chislo-infitsirovannykh-COVID-19-v-Uzbekistane-vyroslo-do-144.html

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросло на 11 человек и составило 144 случая, сообщает Минздрав.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

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В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (200)
Теги:
Карантин, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус



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