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Автомобильное движение в Ташкенте

Только онлайн: в Узбекистане пересмотрен порядок выдачи стикеров для авто

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (214)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13807461/Tolko-onlayn-v-Uzbekistane-peresmotren-poryadok-vydachi-stikerov-dlya-avto.html

Известно, что после сообщения о вводе с 30 марта ограничений на передвижение автотранспорта в центрах государственных услуг образовались огромные очереди желающих получить разрешительный стикер.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Узбекистане пересмотрели порядок выдачи стикеров для передвижения на личном автомобиле во время карантина, сообщает Агентство государственных услуг.

Известно, что после сообщения о вводе с 30 марта ограничений на передвижение автотранспорта в центрах государственных услуг образовались огромные очереди желающих получить разрешительный стикер.

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Теперь подать заявление для получения разрешения можно только в онлайн-формате. За выдачу разрешения плата не взимается.

После оформления заявки ЦГУ в течение 8 рабочих часов формирует разрешение с QR-кодом либо оповещение об отказе выдачи разрешения и оповещает об этом заявителя посредством информационно-коммуникационных технологий.

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После получения уведомления о готовности разрешения, его можно забрать в течение 1 рабочего дня в Центре государственных услуг. Данное уведомление будет отправлено в персональный кабинет заявителя на портале my.gov.uz.

"До Центра государственных услуг заявитель может доехать на машине, на которую оформляется разрешение. Уведомительное письмо с имеющимся QR-кодом считается основанием для передвижения до Центра госуслуг", - говорится в сообщении.

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии специального стикера. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (214)
Теги:
водитель, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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