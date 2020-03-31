В Минздраве рассказали, из каких регионов граждане, заразившиеся коронавирусом

Большинство пациентов проходят лечение в столице, и среди них есть граждане из разных регионов страны. В частности, в Ташкенте наибольшее количество пациентов лечится в клинике НИИ вирусологии.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. По последним данным Минздрава, в стране количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 158. Все пациенты получают лечение в соответствии с международными стандартами, основанными на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Граждане, которые контактировали с заболевшими, также были немедленно выявлены - за состоянием их здоровья установлено 14-дневное стационарное наблюдение.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в числе зараженных вирусом 73 мужчины и 85 женщин, также 5 из них - несовершеннолетние.

Большинство пациентов проходят лечение в столице, и среди них есть граждане из разных регионов страны.

В частности, в Ташкенте наибольшее количество пациентов лечится в клинике НИИ вирусологии. Семь человек выздоровели, один умер.

73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи, и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.

Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах разных регионов страны.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Узбекистане приостановлено межобластное транспортное сообщение.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

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Однако, некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.