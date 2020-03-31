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Проверка правоохранительными органами соблюдения карантинных требований

Ташкентцы продолжают беспечно относиться к карантину - ГУВД

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
20220
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13810049/Tashkenttsy-prodolzhayut-bespechno-otnositsya-k-karantinu---GUVD.html

По результатам проверок задержали 468 человек, у которых не было медицинских масок, 3 человека нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. За одни сутки, 30 марта, в Ташкенте сотрудники ГУВД и Национальной гвардии выявили 471 факт несоблюдения карантинного режима, об этом сообщили в пресс-службе городской структуры.

Инспекторы профилактики патрулировали махалли, магазины, улицы города и другие общественные места. По результатам проверок задержали 468 человек, у которых не было медицинских масок, 3 человека нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома.
Проверка правоохранительными органами соблюдения карантинных требований
ГУВД г. Ташкента
Проверка правоохранительными органами соблюдения карантинных требований

В отношении нарушителей применены меры административного наказания в соответствии со статьей 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Невеста плачет
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Так, за нахождение в общественных местах без маски в условиях распространения опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа будет наложен штраф в размере до пяти базовых расчетных величин.

Напомним, со дня объявления карантина по сегодня в республике выявлены 12 484 факта нарушения мер карантинного режима.

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Большинство из них приходятся на столицу и Ферганскую область - 2 150 и 1 681 случай соответственно. Наиболее законопослушные граждане - в Хорезмской области: там выявлено 239 фактов нарушения установленного правительством режима.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане составило 158 человек.

При этом семь узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля полностью остановить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
Теги:
ГУВД Ташкента, Узбекистанцы, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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