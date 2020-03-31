Ташкентцы продолжают беспечно относиться к карантину - ГУВД

По результатам проверок задержали 468 человек, у которых не было медицинских масок, 3 человека нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. За одни сутки, 30 марта, в Ташкенте сотрудники ГУВД и Национальной гвардии выявили 471 факт несоблюдения карантинного режима, об этом сообщили в пресс-службе городской структуры.

Инспекторы профилактики патрулировали махалли, магазины, улицы города и другие общественные места. По результатам проверок задержали 468 человек, у которых не было медицинских масок, 3 человека нарушили режим домашнего карантина и самовольно вышли из дома.

ГУВД г. Ташкента Проверка правоохранительными органами соблюдения карантинных требований

В отношении нарушителей применены меры административного наказания в соответствии со статьей 54 "Нарушение правил борьбы с эпидемиями" Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Так, за нахождение в общественных местах без маски в условиях распространения опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа будет наложен штраф в размере до пяти базовых расчетных величин.

Напомним, со дня объявления карантина по сегодня в республике выявлены 12 484 факта нарушения мер карантинного режима.

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Большинство из них приходятся на столицу и Ферганскую область - 2 150 и 1 681 случай соответственно. Наиболее законопослушные граждане - в Хорезмской области: там выявлено 239 фактов нарушения установленного правительством режима.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане составило 158 человек.

При этом семь узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля полностью остановить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.