В Узбекистане стало 167 пациентов с положительным тестом на коронавирус

По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения республики обновило данные по количеству заболевших опасным вирусом граждан Узбекистана.

На сегодняшний день в стране число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 167.

Сегодня в ведомстве рассказали, что наибольшее количество пациентов в Ташкенте лечится в клинике НИИ вирусологии. Из них 29 марта семь человек выздоровели и выписались, еще один скончался.

По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.

Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах разных регионов страны.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

Ташкентцы продолжают беспечно относиться к карантину - ГУВД >>

Однако, некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.