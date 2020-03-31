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Врач Клинического медицинского центра подписывает пробирки с образцами биоматериалов

В Узбекистане стало 167 пациентов с положительным тестом на коронавирус

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13813155/V-Uzbekistane-stalo-167-patsientov-s-polozhitelnym-testom-na-koronavirus.html

По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения республики обновило данные по количеству заболевших опасным вирусом граждан Узбекистана. 

На сегодняшний день в стране число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 167.

Сегодня в ведомстве рассказали, что наибольшее количество пациентов в Ташкенте лечится в клинике НИИ вирусологии. Из них 29 марта семь человек выздоровели и выписались, еще один скончался.

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© Sputnik / Виталий Тимкив
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По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.

Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах разных регионов страны.

Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

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Однако, некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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