В Узбекистане стало 167 пациентов с положительным тестом на коронавирус

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Министерство здравоохранения республики обновило данные по количеству заболевших опасным вирусом граждан Узбекистана.
На сегодняшний день в стране число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 167.
Сегодня в ведомстве рассказали, что наибольшее количество пациентов в Ташкенте лечится в клинике НИИ вирусологии. Из них 29 марта семь человек выздоровели и выписались, еще один скончался.
По данным на утро 31 марта, 73 пациента - жители столицы, по двое из Бухары, Кашкадарьи и Навои, семь человек проживают в Самарканде, пять - в Ташкентской области и один в Сырдарье.
Остальные 66 пациентов (одна из них умерла) проходят лечение в инфекционных больницах разных регионов страны.
Жителей просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.
Ташкентцы продолжают беспечно относиться к карантину - ГУВД >>
Однако, некоторые жители все еще пренебрегают предписанными правилами и нарушают режим. За минувшие сутки только в Ташкенте было выявлено более 400 нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.