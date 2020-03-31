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Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Ташкентской области

© CC0 / pixabay
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13813526/Bolee-200-uzbekistantsev-vypisany-posle-karantina-v-Tashkentskoy-oblasti.html

Граждане республики прибыли авиарейсом из Сеула 15 марта и были помещены под наблюдение на 14 дней в один из санаториев.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Более 200 граждан Узбекистана, прилетевших в Ташкент из Сеула до закрытия авиасообщения, вышли с двухнедельного карантина, заражения COVID-19 у них не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

"Выписаны с карантина и отправлены по домам 212 граждан. Среди них ни одного случая коронавируса не обнаружено", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

По данным пресс-службы, все они прибыли авиарейсом из Сеула 15 марта и были помещены под наблюдение на 14 дней в один из санаториев в Ташкентской области. Все выписанные были доставлены до мест проживания на специальных автобусах.

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Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. Во вторник число зараженных увеличилось до 167, два пациента скончались, первые семеро — выздоровели.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. С 30 марта до 20 апреля в стране закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения. Умерли свыше 33 тысяч человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (224)
Теги:
Хокимият Ташкента, пандемия, Карантин, Узбекистан, Южная Корея, коронавирус



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