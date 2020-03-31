В Ташкенте начали "отлавливать" водителей авто без стикеров

Напомним: до 20 апреля передвигаться по территории республики можно будет только при наличии специального стикера.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента с сегодняшнего дня начали выявлять нарушителей недавно введенных правил, касательно пользования личным авто на время карантина.

Напомним: с 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры).

"Предупреждаем, что в целях исполнения решения Специальной республиканской комиссии, согласно которому с 30 марта по 20 апреля 2020 года между областями, в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных центрах транспортные средства могут передвигаться только на основе специального разрешения (стикера), выдаваемых центрами государственных услуг, с сегодняшнего дня начинаются мероприятия по выявлению водителей, нарушающих данное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители напомнили о штрафах, которые ожидают нарушителей:

от 20 до 30 базовых расчетных величин для граждан;

от 30 до 50 БРВ для должностных лиц.

Напомним, личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить >>

Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 167 случаев заболевания коронавирусом, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.