Нацгвардия, СЭН и ГУВД Ташкента начали рейды на дорогах

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане начались специальные рейды при участии Ташкентского управления внутренних дел, Национальной гвардии и СЭН, информирует оперштаб.
"Водители без специального разрешения будут оштрафованы, а автомобили поместят на штрафстоянку", - говорится в сообщении.
Напомним, еще со вчерашнего дня сотрудники ГУВД Ташкента начали выявлять нарушителей недавно введенных правил касательно пользования личным авто на время карантина.
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С 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры).
Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).
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Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.