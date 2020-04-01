Нацгвардия, СЭН и ГУВД Ташкента начали рейды на дорогах

Со вчерашнего дня сотрудники ГУВД столицы начали выявлять нарушителей недавно введенных правил касательно пользования личным авто на время карантина.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане начались специальные рейды при участии Ташкентского управления внутренних дел, Национальной гвардии и СЭН, информирует оперштаб.

"Водители без специального разрешения будут оштрафованы, а автомобили поместят на штрафстоянку", - говорится в сообщении.

Напомним, еще со вчерашнего дня сотрудники ГУВД Ташкента начали выявлять нарушителей недавно введенных правил касательно пользования личным авто на время карантина.

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С 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры).

Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

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Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.