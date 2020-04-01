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Карантин

Нацгвардия, СЭН и ГУВД Ташкента начали рейды на дорогах

Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
267010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13816999/Natsgvardiya-SEN-i-GUVD-Tashkenta-nachali-reydy-na-dorogakh.html

Со вчерашнего дня сотрудники ГУВД столицы начали выявлять нарушителей недавно введенных правил касательно пользования личным авто на время карантина.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане начались специальные рейды при участии Ташкентского управления внутренних дел, Национальной гвардии и СЭН, информирует оперштаб.

"Водители без специального разрешения будут оштрафованы, а автомобили поместят на штрафстоянку", - говорится в сообщении.

Напомним, еще со вчерашнего дня сотрудники ГУВД Ташкента начали выявлять нарушителей недавно введенных правил касательно пользования личным авто на время карантина.

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С 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры).

Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

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Кроме того, некоторым категориям граждан разрешено передвигаться по городу без специального стикера.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (234)
Теги:
нацгвардия, водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Карантин, коронавирус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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