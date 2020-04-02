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Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам со словами поддержки

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
27210
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13829743/Saida-Mirzieva-obratilas-k-uzbekistantsam-so-slovami-podderzhki.html

Трогательное видео она разместила на своем канале. Судя по кадрам, Мирзиёева так же, как и все, находится дома на карантине.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Старшая дочь президента Саида Мирзиёева обратилась к подписчикам с призывом поддержать тех, кто в эти дни на своем посту противостоит распространению опасной инфекции.

Трогательное видео она разместила на своем канале. Судя по кадрам, Мирзиёева так же, как и все, находится дома на карантине.

"Медицинские работники, военные, пекари, продавцы, сотрудники внутренних дел, водители, журналисты, блогеры... У них, как и у всех нас, есть семьи, дети. Но несмотря на это, они несут свою службу", - сказала Саида Мирзиёева.

Она поблагодарила их за самоотверженную службу и пожелала здоровья и сил в работе.

Медсестра ставит капельницу пациенту
© Sputnik / Николай Хижняк
Тысячи добровольцев готовы помогать заразившимся согражданам

Напомним, 26 марта в ходе видеоселекторного совещания глава государства подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч врачей. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Тогда же президент распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
Теги:
Узбекистан, Узбекистанцы, Карантин, коронавирус, Саида Мирзиёева



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