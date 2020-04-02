Саида Мирзиёева обратилась к узбекистанцам со словами поддержки

Трогательное видео она разместила на своем канале. Судя по кадрам, Мирзиёева так же, как и все, находится дома на карантине.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Старшая дочь президента Саида Мирзиёева обратилась к подписчикам с призывом поддержать тех, кто в эти дни на своем посту противостоит распространению опасной инфекции.

Трогательное видео она разместила на своем канале. Судя по кадрам, Мирзиёева так же, как и все, находится дома на карантине.

"Медицинские работники, военные, пекари, продавцы, сотрудники внутренних дел, водители, журналисты, блогеры... У них, как и у всех нас, есть семьи, дети. Но несмотря на это, они несут свою службу", - сказала Саида Мирзиёева.

Она поблагодарила их за самоотверженную службу и пожелала здоровья и сил в работе.

Напомним, 26 марта в ходе видеоселекторного совещания глава государства подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч врачей. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Тогда же президент распорядился ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающим на объектах, в которых помещены данные пациенты.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.