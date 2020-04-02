Граждане Узбекистана ожидают чартеров на родину в хостеле - МИД

Около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. По сообщению информагентства Dunyo, 31 марта в ряде российских СМИ имели место публикации о том, что около 300 мигрантов из Центральной Азии были выдворены из международного аэропорта Домодедово в Москве. Все они ожидали там чартерных рейсов для возвращения домой.

Посольство Узбекистана в Москве опровергает факт скопления граждан Республики Узбекистан в аэропортах Домодедово и "Жуковский".

В дипмиссии утверждают, что большая часть узбекистанцев, находившихся в аэропортах Внуково и Шереметьево, уже отправлены на родину чартерными рейсами.

При этом около 160 узбекистанцев, не имеющих средств для проживания в Москве, размещены в хостеле на период до организации следующих чартерных рейсов. Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

Напомним, 26 марта МИД Узбекистана проинформировал об организации чартерных рейсов для возвращения соотечественников на родину.

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В ведомстве также сообщили, что вывоз граждан Узбекистана и проработка дополнительных рейсов из других государств будут продолжаться.

Напоминаем, что граждан Узбекистана по возвращении разместят на 14-дневный карантин со строгим соблюдением требований, определенных Специальной республиканской комиссией.